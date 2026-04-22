Жители Петроградской стороны смогут выбрать два проекта для благоустройства

В Петроградском районе Санкт-Петербурга стартовало голосование за благоустройство двух общественных пространств.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что в Петербурге стартовало онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится с 21 апреля по 12 июня.

Жители района могут выбрать одну из двух предложенных территорий. Победивший объект будет включен в региональную программу благоустройства.

Первый проект представляет собой Зеленинский сад. Он расположен между Ропшинской улицей, Чкаловским проспектом и Большой Зелениной улицей. В этом месте планируется обновить дорожки, установить скамейки, урны и современное оборудование. Благоустройство сохранит исторический облик сада, который связан с Большой Зелениной улицей. Дело в том, что она была одной из первых дорог Петербурга. До 1801 года улица соединяла Петропавловскую крепость и Пороховой завод.

Второй проект касается набережной Адмирала Лазарева. Речь идет об участке от Большого Крестовского до Лазаревского моста. На этом участке будет продолжен пешеходный маршрут. Также будут обустроены освещение и безопасные спуски к воде. Подрядчик установит уличную мебель и высадит деревья с кустарниками. Набережная свяжет пространства на набережной Леонтьевского мыса и реки Карповки.