В преддверии Дня России мошенники придумали новую схему обмана

Злоумышленники начали рассылать фальшивые уведомления о денежных выплатах ко Дню России.

Накануне Дня России аферисты приступили к рассылкам с ложной информацией о государственных выплатах. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, злоумышленники используют позитивный настрой граждан, чтобы похитить деньги и личные данные. Эксперт рекомендовал игнорировать такие сообщения и не переходить по подозрительным ссылкам.

По словам Щербаченко, жертве приходит уведомление о якобы положенной выплате в честь праздника. В тексте содержится ссылка на сайт, визуально копирующий портал «Госуслуги» или несуществующий «Единый центр выплат». Для получения «помощи» потенциальную жертву просят ввести данные банковской карты, а также логин и пароль от личного кабинета.

Аферисты могут представляться сотрудниками МВД, ФСБ, Минцифры, Росфинмониторинга или Социального фонда России. Эксперт подчеркнул, что настоящие работники этих ведомств никогда не рассылают через мессенджеры сообщения с просьбой перейти по ссылкам для получения выплат.

Специалист посоветовал россиянам не отвечать на подозрительные письма и сообщения, переходить по ссылкам из непроверенных источников, а также вводить личные данные на незнакомых сайтах и переводить деньги по просьбе третьих лиц.