Авито Подработка за счёт ИИ повысила эффективность обзвона исполнителей вдвое

Авито Подработка запустила двух ИИ-помощников — чат-бота для работы с откликами и голосового ассистента для обзвона исполнителей, что позволило увеличить конверсию из заявки в бронь смены с 5% до 10%.

Как сообщили в пресс-службе Авито Подработки, ИИ-колл-центр уже обработал свыше 1 200 000 заявок за год, показав уровень дозвона 61% против 45% у живого колл-центра, который при объёме около 15 000 заявок даёт порядка 1% закрытых смен.

«Самая дорогая проблема в подработке — это не закрытая смена: один невыход исполнителя напрямую бьёт по выручке бизнеса и качеству сервиса. Именно эту задачу сегодня решает ИИ. Он быстрее и дешевле классического колл-центра связывается с исполнителями, объясняет условия, снимает барьеры и доводит до выхода на смену. На уровне рынка ИИ переводит экономику временной занятости в более управляемую систему, где спрос и предложение быстрее находят друг друга в реальном времени, а платформа может обеспечить высокий уровень закрытия смен за счёт более точного прогнозирования, персонализированного подбора и автоматизированной коммуникации. Это меняет правила игры: компании получают более предсказуемый результат, а исполнители — более стабильный доход и понятные условия. В долгосрочной перспективе это будет способствовать стандартизации рынка подработки, а также росту его прозрачности и эффективности», — прокомментировал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

В дальнейшем сервис планирует интегрировать бота с СМС и мессенджерами для повышения скорости коммуникации и конверсии. Авито Подработка фиксирует стабильный рост спроса: число смен в такси и пассажирских перевозках за год увеличилось в 2,4 раза (+142%), а в доставке, грузоперевозках и логистике — в 2,3 раза (+125%). Автоматизация, подчёркивают в компании, позволяет стабильно обрабатывать сотни тысяч заявок, поддерживая конверсию и снижая операционные затраты.