Авито Путешествия: Петербург стал вторым по броням в РФ

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге самых популярных направлений для поездок по России по итогам сезона 2025 года на основе данных о бронированиях в Авито Путешествиях, сообщили в пресс-службе Авито.

Эксперты платформы представили эти цифры на конференции «Краткосрочно» 21 апреля, где обсуждались тренды рынка посуточной аренды в Северо-Западном федеральном округе. По данным Росстата, число поездок внутри страны в 2024–2025 годах выросло на 18%, а предложение на Авито Путешествиях в Санкт-Петербурге увеличилось на 19% год к году, при этом количество оплаченных броней выросло на 3%.

Туристы уже бронируют жильё на май–август 2026 года: в Петербурге 20% ранних бронирований приходится на май, 17% – на июнь, 11% – на июль, 4% – на август, причём 44% броней в северной столице – это размещение от пяти ночей. В среднем по России поездка длится 3–4 дня, 47% путешественников ездят вдвоём, а для 29% пользователей ключевым фактором выбора посуточной аренды вместо гостиниц является соотношение цены и качества сервиса.

«Санкт-Петербург традиционно остается центром притяжения туристического и делового потока. Перед ПМЭФ растёт активность бронирований со стороны деловых туристов, которые планируют поездки заранее и предъявляют высокие требования к качеству размещения. Это стимулирует рынок и задаёт новые стандарты сервиса», – отметила Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий. На платформе размещено более 400 тысяч объектов посуточной аренды, а ежемесячная аудитория гостей превышает 17 млн пользователей.