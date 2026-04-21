Авито Путешествия: Петербург стал вторым по броням в РФ

Михаил Яковлев
Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге самых популярных направлений для поездок по России по итогам сезона 2025 года на основе данных о бронированиях в Авито Путешествиях, сообщили в пресс-службе Авито.

Эксперты платформы представили эти цифры на конференции «Краткосрочно» 21 апреля, где обсуждались тренды рынка посуточной аренды в Северо-Западном федеральном округе. По данным Росстата, число поездок внутри страны в 2024–2025 годах выросло на 18%, а предложение на Авито Путешествиях в Санкт-Петербурге увеличилось на 19% год к году, при этом количество оплаченных броней выросло на 3%.

Туристы уже бронируют жильё на май–август 2026 года: в Петербурге 20% ранних бронирований приходится на май, 17% – на июнь, 11% – на июль, 4% – на август, причём 44% броней в северной столице – это размещение от пяти ночей. В среднем по России поездка длится 3–4 дня, 47% путешественников ездят вдвоём, а для 29% пользователей ключевым фактором выбора посуточной аренды вместо гостиниц является соотношение цены и качества сервиса.

«Санкт-Петербург традиционно остается центром притяжения туристического и делового потока. Перед ПМЭФ растёт активность бронирований со стороны деловых туристов, которые планируют поездки заранее и предъявляют высокие требования к качеству размещения. Это стимулирует рынок и задаёт новые стандарты сервиса», – отметила Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий. На платформе размещено более 400 тысяч объектов посуточной аренды, а ежемесячная аудитория гостей превышает 17 млн пользователей.

Россияне могут получить две прибавки к пенсиям в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии россиян планируется проиндексировать дважды. Окончательное решение будет принято осенью при подготовке бюджета.Индексация пенсий в 2027 годуПредседатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщил, что в 2027 году страховые пенсии планируется индексировать дважды. По словам депутата, повышение может произойти 1 февраля по фактической инфляции и 1 апреля с учетом возможностей бюджета Социального фонда.Нилов отметил, что двухэтапная схема точнее подстраивается под экономику, однако разовая индексация с начала года эффективнее защищает пенсионеров от инфляционных скачков.Новый подходДоцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова считает, что преимущество одной индексации в год заключается в том, что пенсионеры видят итоговый размер прибавки. Это делает процесс планирования семейного бюджета простым и понятным. По словам эксперта,...
Ученые нашли следы древнего океана на Марсе

Исследователи обнаружили на Марсе геологическую структуру, напоминающую «кольцо от ванны». Порода может быть свидетельством существования океана, покрывавшего треть поверхности Красной планеты. После испарения воды миллиарды лет назад прибрежный шельф мог сохранить доказательства древней жизни.Океан на МарсеПланетарные геологи из Техасского университета в Остине и Калифорнийского технологического института использовали компьютерное моделирование, чтобы высушить океаны Земли и определить, какие геологические следы они оставляют. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Наиболее характерной особенностью оказались плоские полосы суши. Эти прибрежные равнины и континентальные шельфы огибают границы суши и океана подобно кольцу от ванны.Затем ученые проанализировали топографические данные Марса и обнаружили плоскую зону, указывающую на прибрежный шельф в северном полушарии Марса. Этот шельф существовал бы на глубине от 1,8 до 3,8 тысячи метров ниже уровня марсианского...
