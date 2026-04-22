Легковая машина пробила ограждение и упала в Обводный канал

В Санкт-Петербурге двое мужчин пострадали в результате падения легкового автомобиля в Обводный канал. Машина пробила ограждение на Лермонтовском проспекте и ушла под воду.

В Адмиралтейском районе Северной столицы утром 22 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие. В 05:53 сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на Лермонтовском проспекте легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал.

Для извлечения машины из воды привлекли автокран Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. В результате инцидента пострадали два мужчины. Их госпитализировали в одно из лечебных учреждений города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К ликвидации последствий ДТП привлекались три единицы спецтехники и 15 спасателей.