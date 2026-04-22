Девять каштанов высадили в Федоровском сквере

Сотрудники СПб ГУП «Горэлектротранс» заложили каштановую аллею в честь 90-летия петербургского троллейбуса. Акция приурочена также к Международному дню Земли и 90-летию Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Водители троллейбусов вместе с другими сотрудниками «Горэлектротранса» высадили девять деревьев. Дата и место были выбраны не случайно. Дело в том, что акция прошла в Международный день Земли, а Федоровский сквер является ровесником петербургского троллейбуса. В апреле 2026 года Фрунзенский район также отмечает 90-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Экологическая акция объединила десятки человек. В ней приняли участие заместитель председателя Комитета по транспорту Анатолий Коннов, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак и заместитель главы администрации Фрунзенского района Артем Матвеев. Также к акции присоединились руководители и сотрудники троллейбусных парков, ветераны отрасли и школьники.

Коннов заявил, что Комтранс и предприятия комплекса проводят работу по обновлению подвижного состава с акцентом на экологичные виды транспорта. Курс на экологичность был установлен в программе «Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга».

По его словам, в 2025 году в город поступило 66 новых трамваев. В 2026 году планируется поставка 86 троллейбусов. Коннов добавил, что выбор каштанов символичен. Это дерево-долгожитель со средним возрастом 500 лет. Такой выбор отражает долгосрочный стратегический курс города в сторону экологичного транспорта.