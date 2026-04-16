Как рухнула бизнес-империя блогера Лерчек

Бизнес блогера Лерчек рухнула после того, как ее бывшего мужа Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 миллионов рублей за вывод за границу более 250 миллионов рублей. Сама инфлюенсер освобождена от домашнего ареста из-за рака желудка четвертой степени и проходит химиотерапию.

Приговор Артему Чекалину

Артема Чекалина признали виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей. По версии следствия, он вместе с бизнес-партнером Романом Вешняком незаконно вывел из России в ОАЭ 250 миллионов рублей.

Вешняк ранее был осужден на 2,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Чекалин просил назначить ему условный срок и уверял, что соблюдал российское законодательство. Адвокат фигуранта намерен обжаловать приговор. Перед оглашением приговора Чекалин заявил журналистам, что детям сейчас тяжело, а у их матери начинается новый курс химиотерапии.

Почему Чекалины не платили налоги

В последнем слове Чекалин объяснил, что они с бывшей женой пропустили срок уплаты налогов из-за развода. После первого уголовного дела в семье начались ссоры. Налоговая дала им месяц на оплату сборов по операциям в Дубае, но из-за конфликтов они не заплатили и начали обвинять друг друга.

Ранее пару обвинили в многомиллионной неуплате налогов. Часть незаконного дохода они легализовали через обмен на иностранную валюту. Позже блогеры признали вину и погасили долг на 504 миллионов рублей, после чего дело закрыли.

Популярность Лерчек и новое обвинение

Валерия Чекалина обрела популярность под псевдонимом Лерчек, когда начала рассказывать аудитории о беременности и похудении после родов. Вместе с мужем они продавали марафоны похудения и правильного питания, затем запустили косметический бренд и нижнее белье. В 2020 году Лерчек признали одной из самых успешных российских блогеров.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года они через интернет-продажи фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу свыше 251,6 миллионов рублей. В документах содержались недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Болезнь Лерчек

Лерчек освободили из-под домашнего ареста в марте 2026 года из-за подтвержденного онкологического диагноза. Врачи нашли у Чекалиной рак желудка четвертой степени. На данный момент она проходит курс лечения.

После расставания с Валерией и в связи с ее болезнью Артем взял на себя заботу о детях. Однако суд не нашел оснований для отсрочки наказания.