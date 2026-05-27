На время проведения ПМЭФ в Петербурге усилят работу общественного транспорта

В дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 1 по 6 июня усилят работу общественного транспорта. Также в городе запустят специальный автобусный маршрут № 400Э от станции метро «Московская» до «Экспофорума».

Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщила об организации перевозок в период подготовки и проведения ПМЭФ-2026. Для повышения транспортной доступности жителей и гостей города усилят работу общественного транспорта.

С 1 по 6 июня запустят автобусный маршрут № 400Э, который свяжет станцию метро «Московская» с конгрессно-выставочным центром «Экспофорум». На пути следования предусмотрены три остановки: «Площадь Победы», «Внуковская улица» и «Железнодорожная платформа Аэропорт». по информации перевозчика, такой маршрут сократит время в пути пассажиров. Интервал движения автобусов в утренние и вечерние часы пик составит 15 минут.

В период форума жители и гости Северной столицы могут воспользоваться маршрутами №№ 187, 232 и 299. Таким образом, связь «Экспофорума» с ближайшими станциями метро «Московская» и «Звездная» будут обеспечивать четыре маршрута. Пассажиров на них будут обслуживать 48 автобусов большого и среднего классов.

Также был создан резерв подвижного состава на конечных автобусных станциях. Подведомственное Комитету по транспорту СПб ГКУ «Организатор перевозок» будет отслеживать пассажиропоток. Это позволит оперативно реагировать на ситуацию, включая дополнительный выпуск подвижного состава.

Напомним, что ПМЭФ-2026 пройдет в «Экспофоруме» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Почетным гостем мероприятия станет Саудовская Аравия.