Киркоров назвал актера Дмитрия Певцова «гнилым» из-за критики спектакля

Народный артист России Филипп Киркоров раскритиковал актера Дмитрия Певцова из-за его негативных высказываний о спектакле «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Певец назвал коллегу завистливым и предложил решать споры лично, а не публично.

В Сети продолжают обсуждать постановку «Гамлета» в МХТ имени Чехова. Дело в том, что режиссер Андрей Гончаров создал спектакль, далекий от классического прочтения Шекспира. Гамлет в исполнении Юры Борисова появляется на сцене в серебристом комбинезоне из фольги, передвигается на роликах и играет в пинг-понг с отцом-призраком.

Киркоров на премии RU.TV рассказал, что необязательно выносить агрессивное мнение на публику. Киркоров назвал выступление Певцова безобразным и кляузным, а самого актера охарактеризовал как «сбитого летчика». Певец предположил, что у Певцова сыграла зависть к Юре Борисову.

Затем Киркоров назвал Певцова гнилым и завистливым. Сам певец постановку не видел и судить ее не берется. На вопрос о собственных столкновениях с Певцовым Киркоров ответил, что не хочет даже вспоминать.