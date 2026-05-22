В пятницу силы ПВО сбили три беспилотника над Ленобластью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника в небе над Ленинградской областью в ночь на 22 мая. В ходе атаки дронов никто не пострадал, разрушений нет.

Ночью 22 мая на территории региона ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Телеграм канале в 2:34.

Режим был отменен через 40 минут. За это время средства ПВО уничтожили три БПЛА. Глава региона подтвердил факт сбитых аппаратов и отсутствие пострадавших и разрушений.

Дрозденко также предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. Сбои в работе связи отмечались и в Санкт-Петербурге. В штатном режиме функционировали только сайты и приложения, включенные в «белый список» Минцифры.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работал без изменений. Однако из-за временных ограничений воздушного пространства в некоторых районах Ленобласти расписание части рейсов могло быть скорректировано.

Ранее аналогичный режим воздушной опасности вводился в регионе утром 20 мая. Тогда средства ПВО также сбили три беспилотника.

Напомним, что в Петербурге на протяжении последних дней наблюдается ухудшение работы мобильного интернета. Согласно данным сервиса DownDetector, 21 мая сообщения о сбоях начали поступать с 7:30 утра. За час было зафиксировано 187 обращений, а за сутки их число превысило 9 тысяч.