Мойка78: Сбер представил книгу о петербуржцах, созданную человеком и ИИ

В Санкт-Петербурге Сбер презентовал книгу «Древо жизни Петербурга. Люди, изменившие город», посвященную знаменитым горожанам. Ее уникальность в том, что она создана человеком совместно с искусственным интеллектом. Выпуск приурочен сразу к двум юбилеям: 185-летию Сбера и 323-летию Северной столицы.

Мероприятие прошло 21 мая на ХХI Международном книжном салоне, который с 21 по 24 мая занимает Дворцовую площадь. Автор Юлия Иванова работала в тандеме с нейросетями Сбера — GigaChat и Kandinsky. Первая помогала править текст, выстраивать структуру, проверять данные и генерировать идеи. Вторая вместе с художниками и дизайнерами создала иллюстрации и макет.

Каждый разворот рассказывает об одном герое или целой династии. Читатель найдет краткую справку, интересный факт из биографии, описание заслуг перед городом и страной, а также красочный рисунок. Создатели называют проект примером того, как ИИ уже сейчас может быть полезным инструментом для подготовки современного учебного контента.

Глава Северо-Западного отделения Сбербанка Дмитрий Суховерхов назвал книгу символическим даром городу — ведь именно в Петербурге 185 лет назад открылась первая в империи сберегательная касса, давшая начало современному Сберу. По его словам, проект соединяет науку, культуру, наследие и инновации, демонстрируя, что будущее образования — за разумным союзом человека и ИИ. В прошлом году похожая книга «Петербург. Истории, рассказанные городом» уже выходила при поддержке технологий Сбера и так полюбилась публике, что было решено продолжить серию. Суховерхов отметил, что судьбы людей, трудившихся в Петербурге и прославивших его на весь мир, делают историю живой, а книга поможет детям и взрослым ощутить себя частью большого древа жизни города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил за подарок в преддверии 323-го дня рождения города, назвав издание важным вкладом в сохранение памяти о выдающихся личностях. Он подчеркнул, что Сбербанк, надежный и давний партнер, сам является неотъемлемой частью истории Петербурга, и выразил уверенность, что книга послужит воспитанию у молодежи уважения к стране и гордости за родной город.

Экземпляры будут бесплатно переданы в библиотеки, школы и культурные центры Петербурга. Для всех желающих также работает интерактивный сайт древопетербурга.рф.

