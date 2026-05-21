Метро Петербурга переведут на беспилотный режим с августа 2026 года

С августа 2026 года составы «Балтиец» в метрополитене Санкт-Петербурга начнут совершать тестовые поездки в автоматическом режиме без управления машинистом.

О планах по внедрению беспилотного режима рассказал директор по развитию бизнеса компании «ТМХ Интеллектуальные Системы» Юрий Смагин. Его выступление состоялось 21 мая в Петербурге на выездном совещании комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок при Общественном совете Минтранса.

Данное мероприятие проходило в рамках деловой программы Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест». По словам представителя производителя «Балтийцев», при переходе на автоматическое управление машинист превращается в оператора. Его новая задача заключается в наблюдении за работой систем. Автоматика самостоятельно запускает состав, тормозит его, а также открывает и закрывает двери.

Также в Северной столице ведется разработка технологии высокоавтоматизированного транспортного средства для беспилотного трамвая. Элементы машинного зрения и система активной помощи водителю уже установлены на действующих вагонах.

Напомним, что с 21 по 23 мая на Манежной площади в Санкт-Петербурге состоится фестиваль «ТранспортФест». Посетителям покажут специализированную технику для городских служб, электромобили и зарядные устройства к ним. Отдельный раздел выставки посвятят воздушным и водным видам транспорта.