Почти 100 процентов россиян выбирают Интернет для просмотра фильмов и обзоров

Около 95% российских интернет-пользователей используют хотя бы один сервис для просмотра длинных видео.

По данным опроса Аналитического центра ВЦИОМ, подавляющее большинство российских интернет-пользователей используют хотя бы один сервис для просмотра длинных видео. В эту категорию входят обзоры, интервью и фильмы.

Наиболее востребованной платформой респонденты назвали VK Видео. За этот сервис проголосовал 61% опрошенных. Далее следуют Rutube с результатом 49% и YouTube с 44%.

Кроме того, 45% интернет-пользователей допускают, что видеосервисы полностью заменят традиционный просмотр телеканалов на ТВ. Этот сценарий возможен в ближайшие годы. Противоположного мнения придерживаются 44% опрошенных.