В Ленобласти отменили режим воздушной опасности атаки БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Телеграм-канале объявил об отмене режима воздушной опасности в регионе. За утро над территорией области силами ПВО удалось сбить три беспилотных летательных аппарата.

Режим воздушной опасности был объявлен в пятом часу утра 20 мая. На фоне работы ПВО в регионе ограничили работу мобильного интернета, а аэропорт Пулково временно закрыл небо для приема и выпуска рейсов. Ограничения в авиагавани сняли в 6:19.

Дрозденко ранее сообщал об уничтожении двух БПЛА, добавив, что боевая работа продолжается.