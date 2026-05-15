Продюсер Киселев заявил о провале в карьере Shamana

Продюсер Владимир Киселев рассказал, что патриотичного исполнителя тянули административным ресурсом, но после одной песни его карьера пошла на спад.

Киселев в интервью на YouTube-канале «Долгов» заявил, что звезд первой величины на сцене в ближайшие годы не появится. Продюсер привел в пример патриотического певца. Он не назвал имя артиста, но зрители догадались, что речь о Ярославе Дронове, известного под псевдонимом Shaman.

По словам Киселева, этого исполнителя тянули всем административным ресурсом, однако после одной песни его карьера сошла на нет.

Другие молодые исполнители тоже не вызывают у Киселева восторга. Он признался, что сдерживается в выражениях, когда вспоминает о них. Продюсер назвал уму непостижимым называть звездами 30-летних артистов с песней «Ягода малинка». Исполнителя хита Хабиба он высмеял и добавил, что сам провалился бы сквозь землю от стыда за такой трек.

Досталось от Киселева и возрастным артистам. Он с улыбкой заметил, что 60-летние дяди поют под фонограммы 30-40-летней давности и собирают стадионы.