Дочь Анастасии Заворотнюк нашла во дворе голубое яйцо

Актриса Анна Заворотнюк обнаружила во дворе своего дома маленькое голубое яйцо. Девушка назвала странным совпадением то, что ровно год назад утка села на гнездо прямо на ее балконе.

В социальных сетях Заворотнюк показала подписчикам необычную находку. В руках она держала маленькое голубое яйцо, которое мог оставить певчий дрозд. Девушка призналась, что считает происходящее странным совпадением, поскольку год назад на ее балконе утка свила гнездо, а затем вылупила утят.

Дочь покойной актрисы отметила, что через год после странных событий она снова находит яйцо. По ее словам, если это случайность, то очень необычная.

Некоторые подписчики увидели в находке скрытый смысл, назвав ее хорошим знаком. Другие пользователи предположили, что яйцо может символизировать беременность.