Бывшую королеву Дании Маргрете госпитализировали после сердечного приступа

Медики доставили бывшую королеву Дании Маргрете в больницу Копенгагена после сердечного приступа. Врачи решили оставить экc-монарха на выходные для наблюдения и дополнительных обследований.

Королевская семья Дании подтвердила, что 86-летняя Маргрете была госпитализирована днем 15 мая в крупнейшую государственную больницу Копенгагена после сердечного приступа. Бывший монарх останется в больнице на выходные для наблюдения и дополнительных обследований.

В официальном заявлении представителей королевской семьи говорится, что Маргрете находится в хорошем настроении, но устала от пережитого. Дворец пообещал предоставлять дальнейшие обновления по мере поступления информации.

Напомним, что Маргрете отреклась от престола в январе 2024 года после 52 лет правления, передав трон старшему сыну королю Фредерику. В новогоднем обращении 2023 года она заявила, что операция на спине заставила ее задуматься о будущем, и она решила передать ответственность следующему поколению.

Спустя несколько месяцев после отречения королева уже попадала в больницу после падения в своем доме. Тогда представители королевской семьи сообщили, что бывший монарх чувствует себя хорошо, но временно находится под наблюдением.