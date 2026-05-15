В России могут отменить ограничение на фиксированные пенсии для экс-военных

Некоторые бывшие военные могут получить право на полную страховую пенсию с фиксированной выплатой.

Существующее ограничение

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил изменить правила назначения страховой пенсии по старости для военных пенсионеров, которые после увольнения приобрели длительный гражданский стаж.

На данный момент военный пенсионер может выполнить все условия для назначения страховой пенсии по старости. Он способен достичь пенсионного возраста, накопить нужный гражданский стаж и заработать необходимый индивидуальный пенсионный коэффициент. Однако при этом он не получает фиксированную выплату.

Это происходит из-за того, что закон исключает из числа получателей фиксированной выплаты определенную категорию граждан. Речь идет о тех, кто уже получает пенсию за выслугу лет или по инвалидности по закону о военных пенсиях.

Дело в том, что для назначения страховой пенсии военному пенсионеру учитывается только тот гражданский стаж, в период которого уплачивались страховые взносы. Периоды службы, уже учтенные при определении военной пенсии, в этот стаж не включаются. Также депутат подчеркнул, что такой порядок действует на всей территории страны.

Предлагаемые изменения

По мнению Аксененко, существующее ограничение нуждается в корректировке. Это касается тех военных пенсионеров, которые после увольнения со службы приобрели самостоятельный длительный гражданский страховой стаж. Эти люди фактически заново сформировали пенсионные права. Наравне с другими работниками они участвовали в финансировании пенсионной системы.

Парламентарий предлагает установить новое правило. Ограничение на получение фиксированной выплаты не должно распространяться на военных пенсионеров с длительным гражданским стажем после увольнения. Такой стаж не должен учитываться при назначении военной пенсии. Реализация этой инициативы позволит устранить социальную несправедливость. Сначала человек исполняет военные обязанности, а затем десятилетиями работает в гражданской сфере. Однако при наступлении пенсионного возраста он получает страховую пенсию в усеченном виде, сообщает РИА Новости.

Индексация военной пенсии в 2026 году

С 1 января 2026 года пенсии бывших военнослужащих и силовиков рассчитываются исходя из 93,59% от суммы денежного довольствия. Такой показатель прямо закреплен в законе.

Отметим, что с 1 октября размер военных пенсий планируют увеличить на 4%. При высокой фактической инфляции процент повышения может быть скорректирован в большую сторону.