Дуа Липа требует 15 млн за свои снимки на упаковках телевизоров Samsung

Певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов к компании Samsung из-за незаконного использования ее изображения на упаковках телевизоров. Артистка утверждает, что производитель печатал ее фотографию без разрешения.

Дуа Липа подала судебный иск на 15 миллионов долларов в отношении Samsung. В тексте жалобы указано, что компания начала печатать фотографию певицы на картонных коробках телевизоров еще в прошлом году, не получив разрешения и не выплатив гонорар. Когда артистка потребовала убрать изображение, представители Samsung ответили отказом. В иске их реакцию назвали пренебрежительной и бездушной.

Певица владеет авторскими правами на снимок, который был сделан за кулисами музыкального фестиваля Austin City Limits в 2024 году. В иске также привели комментарии покупателей из социальной сети. Пользователи признавались, что купили телевизор именно из-за изображения Дуа Липы.

Также юристы певицы отметили, что использование снимка без разрешения нарушает ее права. Дело будет рассмотрят в Центральном округе Калифорнии.