В ближайшее время россияне смогут путешествовать без визы еще в три страны

Россия обсуждает введение безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. На апрель 2026 года россияне могут посещать без визы 86 стран.

Пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила, что Россия прорабатывает вопрос о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Представители ведомства ожидают, что данные направления могут стать доступными без виз в ближайшее время.

По состоянию на апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда. На их территории действует электронная виза или виза по прибытии.

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая. Граждане двух стран могут пребывать на территории друг друга без визы суммарно 90 дней в течение года. Режим введен для туристических, деловых и частных поездок.

Напомним, что россияне со старыми загранпаспортами без биометрии в 2026 году не попадут в семь стран. Полный запрет на въезд по таким документам действует в Дании, на Мальте, в Чехии, Исландии, Норвегии, Литве и Эстонии.