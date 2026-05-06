Дачникам назвали главную ошибку при опрыскивании сада от вредителей

Российским дачникам назвали главную ошибку при опрыскивании сада. По словам эксперта, опрыскивания нужно начинать гораздо раньше периода цветения растений и проводить поэтапно.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru назвал ошибкой обработку участка от вредителей в период цветения растений. По его словам, многие дачники ошибаются. Они ждут устойчивого тепла и начинают опрыскивать растения, когда почки уже тронулись в рост.

Чаплин пояснил, что защиту нужно начинать раньше и проводить поэтапно. Первый этап называют голубым опрыскиванием. Его проводят при среднесуточной температуре выше 4 градусов тепла, когда почки еще спят. В это время используют бордоскую жидкость или медный купорос для уничтожения спор грибков и яйцекладок вредителей.

При цветении деревьев эксперт советуют прекратить опрыскивание, чтобы не отравить пчел и не остаться без урожая. Второй этап наступает с появлением «зеленого конуса». В это время трогаются в рост почки и просыпаются вредители, включая долгоносиков, пилильщиков и листоверток. На этом этапе Чаплин рекомендует использовать современные инсектициды.

По словам эксперта, третий этап приходится на стадию розового бутона до цветения. Четвертый этап проводится сразу после опадения лепестков. Для самостоятельной обработки подходят препараты из списка разрешенных средств.