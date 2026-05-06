В горах Карачаево-Черкесии спасатели нашли двух пропавших туристок

Спасатели обнаружили двух туристок, которые пропали в горах Карачаево-Черкесии с 4 мая. На данный момент их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В горах Карачаево-Черкесии спасатели нашли двух туристок. Женщины перестали выходить на связь 4 мая. Знакомая девушек в беседе с 360.ru об их обнаружении. На данный момент пострадавших спускают с гор. Другая знакомая по имени Елена подтвердила, что слышала о случившемся. Однако она ждет официального уведомления.

В пресс-службе МЧС уточнили, что туристок нашли в районе перевала Озерный Архызский. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, спасатели доставят девушек к населенному пункту Маруха. В поисковой операции участвовали 30 человек, вертолет Ми-8 МЧС России и девять единиц техники.

Перед походом туристки зарегистрировали маршрут в МЧС и незадолго до исчезновения звонили близким по спутниковому телефону.