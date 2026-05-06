НТК запустила «большое кольцо» для перевозок удобрений с завода «Фосфорит»

Национальная транспортная компания (НТК) внедрила новую логистическую схему железнодорожных перевозок минеральных удобрений под названием «большое кольцо». Об этом оператор сообщил 5 мая.

Ключевым элементом маршрута стал завод «Фосфорит» в Кингисеппе (Ленинградская область). Новая схема позволяет существенно сократить порожний пробег вагонов и обеспечить стабильные поставки удобрений как на экспорт, так и для российских потребителей.

Как работает «большое кольцо»

Маршрут начинается на Урале: составы с экспортным калием отправляются из Березников (Пермский край) в Мурманский балкерный терминал. После выгрузки порожние вагоны следуют в Ковдор (Мурманская область), где загружаются апатитовым концентратом. Далее сырье доставляется на производственную площадку «Фосфорита» в Кингисепп, а также на предприятие «ЕвроХим-БМУ» в Белореченск (Краснодарский край).

Все задействованные предприятия — Ковдорский ГОК, «Фосфорит» и «ЕвроХим-БМУ» — входят в группу «ЕвроХим».

Эффективность перевозок

По данным НТК, новая схема позволила значительно сбалансировать груженые и порожние плечи. Основные показатели:

Направление Кингисепп: 4220 км груженого пробега против 2470 км порожнего; Направление Белореченск: 6220 км груженого пробега против 3220 км порожнего.

Соотношение порожнего пробега к груженому составляет примерно 1:2, что считается оптимальным для данного вида перевозок.

Внедрение «большого кольца» должно повысить общую эффективность использования вагонного парка и снизить логистические затраты.