Авито: спрос на бизнес в сфере развлечений и IT вырос в Петербурге

Аналитики Авито подвели итоги I квартала 2026 года на рынке готового бизнеса в Санкт-Петербурге: 92% спроса приходится на покупку бизнеса, 88% предложений — на продажу, а за год наиболее сильно вырос интерес к переработке (в 3 раза), таксопаркам и автопаркам (в 2,4 раза), агентствам недвижимости (+88%), производству стройматериалов (+83%) и турагентствам (+79%).

Как сообщили в пресс-службе Авито, квартал к кварталу спрос на развлечения вырос на 47%, на IT-бизнесы — на 37%, на производство — на 17%, на ПВЗ — на 15%. «Мы видим перераспределение интереса в пользу более понятных и управляемых форматов.

В первую очередь это ПВЗ и арендные бизнесы — модели с относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа», — прокомментировал Александр Мирской, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360». По объёму спроса лидируют общепит (17%), ПВЗ (13%), IT (12%), красота и здоровье (11%), услуги (10%).

Предложение выросло в развлечениях (+22%), ПВЗ (+22%), общепите (+2%). Средняя стоимость снизилась у производств на 30% (до 2,3 млн руб.), арендных бизнесов на 25% (до 1,4 млн руб.), автобизнесов на 21% (до 2,7 млн руб.), а общепит остался на уровне 440 000 руб.