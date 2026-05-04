Больше половины россиян сталкиваются с хронической усталостью

Около 63% россиян сталкиваются с усталостью не реже раза в неделю. При этом 37% ощущают разбитость каждый день. Эксперты называют это новой общенациональной нормой, связанной с эмоционально-когнитивным истощением от хронической психологической нагрузки, а не физической усталостью.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru назвал главные причины усталости среди жителей России. По данным опроса ВЦИОМ, ежедневную усталость испытывают 37% россиян. Еще 26% чувствуют разбитость несколько раз в неделю. Таким образом, не менее одного раза в неделю с усталостью сталкиваются 63% граждан. С 2022 года доля ежедневно уставших выросла на 6% пунктов.

На нервную и ответственную работу пожаловались 34% респондентов. Психологически трудные ситуации и стресс указали 32%. Физически тяжелая работа оказалась на третьем месте с 25%. Эксперт отметил, что это не мышечная усталость. Речь идет об эмоционально-когнитивном истощении от хронической психологической нагрузки.

Представители ВЦИОМ назвали это новой общенациональной нормой. Доля респондентов ощущающих себя молодыми упала с 41% до 29%, а относящих себя к среднему возрасту выросла с 34% до 43%. Общество субъективно постарело и истощилось. Глобальный уровень стресса в 2023 году составил 37%. Один из шести взрослых трудоспособного возраста имеет психические проблемы.

Эксперт подчеркнул важность различения трех состояний. Первое называется повседневной усталостью, которая проходит после отдыха. Второе состояние представляет собой эмоциональное выгорание. Оно развивается на фоне хронического рабочего стресса, и отдых здесь тоже помогает. Третье состояние является синдромом хронической усталости. Это нейроиммунное заболевание, не проходящее после отдыха. Его маркером служит постнагрузочное ухудшение через 24–48 часов даже после небольшой нагрузки. Оно сопровождается когнитивными нарушениями, болями в мышцах и неосвежающим сном.