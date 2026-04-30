Иск Долиной к мошенникам на 176 млн рублей передали в другой суд

Иск Ларисы Долиной был направлен в Лефортовский районный суд. Певица требует возместить имущественный ущерб в размере 176 миллионов рублей. Судья огласил решение о передаче дела по подсудности.

Помощник судьи уточнила, что рассмотрение будет проходить по месту жительства ответчиков. Среди фигурантов дела оказалась Анжела Цырульникова, которая была курьером мошенников и забрала деньги у Долиной. В деле также числятся другие участники преступной схемы.

Хронология дела

Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили певицу в необходимости срочно продать пятикомнатную квартиру в элитном районе Москвы и перевести вырученные средства на «безопасные счета».

Под их влиянием Долина продала жильё за 112 миллионов рублей 34-летней предпринимательнице Полине Лурье. После перевода денег мошенникам певица поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Суд признал сделку недействительной. Основанием стало заключение экспертизы, согласно которому певица в момент продажи не осознавала значение своих действий. 27 ноября Второй кассационный суд оставил в силе решение о возврате квартиры Долиной, отказав в удовлетворении жалобы Полины Лурье.

В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд вынес приговор четырем обвиняемым в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Ущерб певицы был оценен в 317,6 миллиона рублей. Подсудимые получили сроки от четырех до семи лет колонии и штрафы.

Как появился «эффект Долиной»

В России началась волна исков от продавцов. Они требуют признать сделки купли-продажи недвижимости недействительными. Продавцы ссылаются на давление со стороны мошенников. Это явление получило название «эффект Долиной».

В социальных сетях председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в 2024 году были признаны недействительными больше трех тысяч с участием людей пенсионного возраста. С начала 2025 года под действием мошенников были проданы квартиры и переведены деньги аферистам на сумму минимум 433 миллионов рублей.

Володин также отметил, что люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего продавцы ссылаются на то, что в момент совершения сделки находились под воздействием мошенников.