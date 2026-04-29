Авито: 69% петербуржцев ездят на мероприятия в другие города

Авито Путешествия выяснил, что 69% жителей Санкт-Петербурга хотя бы иногда отправляются в другие города ради фестивалей, концертов и крупных событий, сообщили в пресс-службе Авито.

Среди них 48% ездят на музыкальные концерты и фестивали, 34% — на городские праздники и фестивали. Наиболее активны молодые люди 18–24 лет (73%) и 25–34 лет (70%), причём 19% из них делают это регулярно. Основные поводы: музыкальные события (43%), городские праздники (40%), спортивные и деловые мероприятия (по 19%).

Почти половина (44%) событийных туристов выбирают частный формат размещения — посуточные квартиры, апартаменты и загородные дома. При выборе жилья важны цена (58%), комфорт (52%) и близость к площадке (46%); для молодёжи 18–24 лет также значимы отзывы и рейтинг (40%), и возможность размещения большой компанией (17%). Половина событийных туристов (48%) планируют поездки за один-два месяца и более, тогда как среди 18–24 лет каждый четвёртый планирует за 2–3 недели, а 25% — за несколько дней или спонтанно.

«Рост посуточных форматов размещения особенно ценен для молодой аудитории. Они быстро принимают решения, более гибкие и даже спонтанные в выборе поездок, и рынок подстраивается под этот запрос», — отметила Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.