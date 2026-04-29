Автобусный вокзал Петербурга проверили на качество обслуживания пассажиров

Автобусный вокзал Санкт-Петербурга на Обводном канале проверили на качество обслуживания пассажиров и соблюдение транспортной безопасности. Работу объекта признали удовлетворительной, а профессионализм сотрудников оценили высоко.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин и его первый заместитель Алексей Гончаров совершили рабочий визит на Автобусный вокзал Санкт-Петербурга, расположенный на Обводном канале.

В ходе мероприятия представители транспортного ведомства провели встречу с руководством и сотрудниками вокзала. Основное внимание уделили контролю за внедрением цифровых технологий в операционные процессы, соблюдению требований транспортной безопасности, а также стандартам обслуживания пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Также участники встречи осмотрели текущее состояние вокзального комплекса. По итогам визита Денис Минкин признал работу объекта удовлетворительной, а профессионализм сотрудников в сфере обслуживания пассажиров высоким.