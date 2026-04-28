В Госдуме предложили запретить «схему Долиной» при продаже квартир

Парламентарии считают, что добросовестные покупатели остаются без жилья и денег из-за отсутствия механизма взыскания средств с продавцов-мошенников.

Депутат Государственной думы Георгий Камнев в разговоре с «Газетой.Ru» предложил законодательно перекрыть лазейку под названием «схема Долиной». Парламентарий настаивает на закреплении нормы, при которой возврат квартиры продавцу невозможен до тех пор, пока покупатель фактически не получит назад все уплаченные средства.

По словам Камнева, после решения Верховного суда судебная практика формально допускает двустороннюю реституцию. Однако до сих пор нет механизма взыскания денег с продавца, который объявляет себя жертвой мошенников. В результате добросовестные покупатели остаются без жилья и без денег.

Депутат заявил, что такие продавцы не намерены останавливаться. Единственным решением он считает закрепление в законе принципа, согласно которому квартира принадлежит тому, кто честно за нее заплатил, если полный возврат денег не произведен в разумный срок.

Поводом для комментария стал инцидент в Петербурге. Дело в том, что 70-летняя заведующая отделением больницы попыталась оспорить четыре сделки по аналогичному сценарию.

Напомним, что «Схема Долиной» получила название после скандального дела певицы Ларисы Долиной. Артистка продала квартиру, а затем вернула ее через суд.