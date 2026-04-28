Энергетики Петербурга и Ленобласти рассказали о работе в условиях непогоды

Прошедшие выходные нарушили весеннее настроение жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области обильным дождем, снегопадом и сильным ветром.

Однако, несмотря на сложную метеорологическую обстановку, электроснабжение потребителей в границах эксплуатационной ответственности АО «ЛОЭСК» осуществляется в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе акционерного общества.

По данным компании, были зафиксированы локальные отключения, которые оперативные бригады устранили в кратчайшие сроки. Продолжительных отключений или ограничений, которые могли бы привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, за прошедшие выходные в сетях зафиксировано не было.

Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению в организации Андрей Смирнов отметил, что электрические сети и коллектив компании и в этот раз выдержали испытания непогодой.