Спасатели продолжили поиски четвертого альпиниста на горе Мунку-Сардык

Поисковики третий день ищут четвертого туриста, пропавшего после схода лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии.

Группа альпинистов из семи человек поднималась на перевал 26-го партийного съезда. Все спортсмены были знакомы друг с другом, имели большой опыт восхождений и предварительно зарегистрировали свой маршрут согласно правилам. Об этом рассказал участник поисковой группы и руководитель «Центра туризма «Горизонт» Сергей Петров в беседе с 360.ru.

Одна из участниц группы сошла на перевале. После этого трое туристов получили травмы, но смогли спуститься в лагерь. Позже спасатели нашли тела еще троих альпинистов. Один человек из числа оставшихся под завалами до сих пор не обнаружен.

Напомним, что поисково-спасательные работы продолжаются четвертый день. На месте работают альпинисты и спасатели. Для поисков доставили дополнительное снаряжение. Также прибыло усиление отряда МЧС на смену тем, кто провел предыдущие три дня. Спасатели оказали трем пострадавшим первую помощь и передали их медикам.