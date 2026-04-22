Общество

Продажу квартиры Долиной не одобрил бы ни один нотариус в России

Даниил Александров
Президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик заявил, что ни один нотариус не одобрил бы сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной.

Позиция нотариального сообщества

Константин Корсик на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» высказался о сделке с квартирой народной артистки Ларисы Долиной.

По его словам, если бы участники этого дела обратились к нотариусу, любой специалист отказал бы в удостоверении сделки.  Корсик подчеркнул, что ни один нотариус не стал бы одобрять подобное соглашение.

Отказ от выступления на День Победы

В преддверии Дня Победы организаторы праздничного концерта обратились к Ларисе Долиной с предложением выступить. Певица ответила отказом.

По информации некоторых СМИ, артистка объяснила свое решение опасениями за международный имидж. По словам Долиной, участие в патриотическом концерте может закрыть ей выезд за границу или испортить отношения с западными площадками.

Реакция Бастрыкина

Ситуацию прокомментировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В своем заявлении он связал звание народного артиста с неразрывной связью со слушателями и страной. Бастрыкин отметил, что если артист отворачивается от своего народа в трудный час и ставит выше призрачный международный имидж, то возникает вопрос о необходимости государственной поддержки такого человека.

По словам главы Следственного комитета, время, когда знаменитости чувствовали себя неприкасаемыми и могли игнорировать запросы общества, завершилось.

 Участие в спектакле о мошенничестве

Лариса Долина сыграла в спектакле «Мечты Фемиды». В этой постановке присутствует сцена о пенсионерке, которую мошенники оставили без жилья. В одной из сцен героиня Долиной слушает рассказ судьи в исполнении Натальи Бочкаревой о деле аферистов. Пожилая женщина приходит к судье, однако ее уличают в подделке документов. В этот момент персонаж Долиной смеется.

Автором пьесы выступил юрист Михаил Барщевский. Именно адвокат из его коллегии представлял интересы певицы в громком деле о квартире в Хамовниках.

Потеря жилья

Лариса Долина в 2024 году стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники в течение длительного времени оказывали на певицу психологическое давление. Они многократно звонили артистке и убеждали ее перевести сбережения на якобы безопасные счета для защиты средств от несуществующих угроз. Под воздействием этих уговоров Долина продала принадлежавшую ей квартиру.

Впоследствии народная артистка России заявила, что завершила сложный этап, связанный с историей вокруг жилья и мошенниками. Певица отметила, что простила всех участников событий и полностью переключилась на творческую деятельность. Она подчеркнула, что в настоящее время активно гастролирует и занята в театральных постановках.

новости СПб смерть суд погода Россия петербург пожар пострадавшие владимир путин благоустройство ЗакС здоровье ученые штрафы мчс Госдума памятники Китай пенсии пенсионеры пенсионерка Петроградский район налоги выплаты спасатели приставы законопроект кирилл поляков Александр Колесов ск пенсия ветер общественный транспорт автомобиль обводный канал мариинский театр рост цен туристы депутаты квартира япония певица день победы эксперты сергей миронов

