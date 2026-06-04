Мойка78: Сбер и ПНТ-Сервис на ПМЭФ договорились о цифровизации и кредитовании

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и АО «ПНТ-Сервис» подписали соглашение о сотрудничестве в области кредитования и цифровой трансформации. Документ оформили председатель Северо-Западного банка Сбера Дмитрий Суховерхов и гендиректор АО «ПНТ» Игорь Хлопов.

Соглашение включает два ключевых направления: расширение кредитного портфеля и линейки продуктов для «ПНТ-Сервис», а также внедрение решений на основе RPA (роботизированной автоматизации процессов). Это позволит компании оптимизировать бизнес-процессы и повысить операционную эффективность.

Дмитрий Суховерхов подчеркнул, что партнёрство предусматривает не только кредитную линию, но и технологическую поддержку. Использование ИИ и RPA выведет эффективность компании на новый уровень — от рутинных операций к интеллектуальной автоматизации. Это ускорит выполнение ключевых задач, сократит ручной труд и высвободит ресурсы для новых проектов. Сбер выступает как банк и ИТ-интегратор, предлагая полный цикл партнёрства.

Игорь Хлопов отметил, что соглашение с ведущим банком страны — это не просто расширение кредитного портфеля дочерней структуры, а шаг к технологической трансформации всей группы. Внедрение решений на базе ИИ поможет специалистам работать эффективнее, ускорить принятие решений и избавиться от рутины. Альянс создаст основу для новых инвестиционных проектов.

ПМЭФ проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом Президента России, став ведущей мировой площадкой для обсуждения ключевых экономических вопросов. XXIX форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер выступает ГигаПартнёром ПМЭФ.

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