Прокуратура нашла дефекты в доме на улице Гончарной

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга потребовали отремонтировать фасад жилого дома на улице Гончарной. В ходе проверки специалисты выявили разрушения штукатурки и дефекты асфальтового покрытия во дворе здания.

Прокуратура Центрального района Северной столицы проверила работу сферы ЖКХ и обнаружила нарушения в содержании жилого дома на улице Гончарной.

В пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что отделка фасада в арке и со стороны двора частично разрушена. Также на придомовой территории сотрудники ведомства зафиксировали дефекты и просадки асфальта.

В связи с этим прокурор района внес представление в адрес генерального директора ООО «Жилкомсервис № 3 Центрального района» с требованием устранить нарушения. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.