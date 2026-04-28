Тотальный запрет электросамокатов назвали сомнительным решением

Эксперт назвал тотальный запрет электросамокатов в городах сомнительным решением. По его словам, проблема не в самокатах, а в отсутствии выделенной инфраструктуры.

Ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета при правительстве России Ярослав Климов в беседе с «ФедералПресс» оценил ситуацию с электросамокатами в российских городах. По его словам, Тюмень и Сургут давно стали полигоном для споров вокруг этого транспорта.

В начале 2026 года Минтранс получил поручение подготовить запрет на движение электросамокатов по тротуарам на территории всей страны. Срок реализации данной инициативы установлен до 1 июля. Представители экспертного сообщества в сфере городского планирования полагают, что основной причиной трудностей является отсутствие специализированной инфраструктуры.

Предложение ограничить скорость до 10 километров в час специалисты оценивают, как неэффективное, поскольку это лишает данный вид транспорта функциональных преимуществ и не устраняет текущие разногласия.