Астрономы назвали точный срок гибели Солнца

Через пять миллиардов лет Солнце начнет умирать, превратившись в красного гиганта и поглотит Землю. Данный прогноз астрономы основали на наблюдениях за белыми карликами и красными гигантами в других звездных системах.

Связь между красными гигантами и белыми карликами

Группа ученых обнаружила окаменелые следы магнетизма на давно умерших звездах, известных как белые карлики. Открытие исследователей может объяснить, как звезды эволюционируют из фазы раздутого красного гиганта в фазу компактного и тлеющего белого карлика. Такой процесс Солнце претерпит примерно через пять миллиардов лет.

Астрономы сопоставили теоретическую модель с наблюдениями за звездами на разных этапах их эволюции. Они связали магнитные поля на поверхности белых карликов с магнетизмом в ядрах красных гигантов. Результаты работы исследователей были опубликованы в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Модель группы основана на одной идее. Магнитные поля, которые формируются на ранних стадиях жизни звезды, сохраняются на всех последующих этапах ее развития. В итоге эти поля проявляются на белых карликах спустя миллиарды лет. Ученые называют их ископаемыми полями.

Исследователи использовали эти данные и применили астеросейсмологию. Они измерили звездные колебания, которые также называют звездными землетрясениями. Это помогло ученым развить теорию ископаемого поля. Данная теория объясняет природу звездного магнетизма.

Соруководитель группы Лукас Эйнрамхоф из Австрийского института науки и технологий заявил, что магнитное поле звезды играет большую роль. Оно влияет на внутренние процессы звезды, на ее продолжительность жизни и на то, как она эволюционирует. По словам ученого, более старые белые карлики обычно обладают более высокой магнитной активностью, чем молодые звезды.

Эволюция Солнца от красного гиганта до белого карлика

Примерно через пять миллиардов лет Солнце исчерпает запасы водорода в своем ядре. Ядерный синтез прекратится. Этот процесс превращает водород в гелий и является главным источником солнечной энергии. Внешнее давление, которое удерживает звезду от коллапса, тоже исчезнет.

Ядро Солнца начнет сжиматься. Внешние слои расширятся примерно в 100 раз. Эта стадия называется фазой красного гиганта. На этом этапе звезда может поглотить планеты вплоть до орбиты Марса, включая Землю.

Фаза красного гиганта продлится всего один миллиард лет. Внешние слои звезды остынут и рассеются. Так образуется туманность из бывшего звездного вещества. Затем ядро станет белым карликом. Это заключительная стадия для всех звезд с массой, близкой к солнечной.

Ученые недавно изучили внутреннее строение красных гигантов с помощью звездных землетрясений. Результаты показали, что в ядрах красных гигантов есть магнитные поля. Белые карлики имеют такие поля на своей поверхности.