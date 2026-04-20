Колесов предупредил петербуржцев о волне похолодания в середине недели

С 22 апреля в Санкт-Петербурге начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождем и мокрым снегом. Столбики термометров опустятся до девяти градусов, а порывы северного ветра достигнут 10-15 метров в секунду.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил, что вторая волна похолодания продолжается. По его словам, температура воздуха в Северной столице снова стала на градус ниже нормы.

В своем Телеграм-канале синоптик подчеркнул, что максимальная температура достигла девять градусов, тогда как 8–9 апреля столбики термометров показывали отметку в семь градусов.

По его словам, 21 апреля ожидается небольшое потепление. День будет солнечным, воздух прогреется до +14 градусов. По инерции теплая погода сохранится и в среду, когда температура поднимется до 12 градусов.

Колесов подчеркнул, что 22 апреля станет переломным днем перед новым похолоданием. Во второй половине дня среды вместе с тылом циклона начнутся осадки, которые в ночь на четверг перейдут в мокрый снег. Похолодание будет сопровождаться северным ветром с порывами до 10–15 метров в секунду. Фон температуры в этот период составит девять градусов.

По данным эксперта, новые циклоны будут «нырять» на юг через регион, поэтому температура и фаза осадков будут меняться. Как только ветер ослабеет, ночные температуры местами могут перейти на минус.