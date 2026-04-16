Сотрудники полиции нашли 11 нелегальных мигрантов в Шушарах

Полицейские проверили больше 200 человек на территории строительных городков в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Во время рейда правоохранители нашли нарушения миграционного законодательства у 11 иностранных граждан.

Сотрудники полиции провели рейд на территории строительных городков в Шушарах. В зоне внимания стражей правопорядка оказались несколько объектов, где проживают и работают иностранные граждане. К проверке привлекли миграционные подразделения, патрульно-постовую службу и кинологов. Силовую поддержку оказали сотрудники Росгвардии.

Всего в ходе рейда правоохранителям удалось проверить больше 200 человек. Из них большую часть составили иностранные граждане. В результате проверки у 11 иностранцев были найдены нарушения миграционного законодательства. В отношении злоумышленников составили протоколы по статье о нарушении правил въезда либо режима пребывания на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили около 25 автомобилей. В итоге один из водителей привлечен к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности.