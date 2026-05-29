Петербург получил разрешение на строительство 2-4 этапов ШМСД

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Сант-Петербурга 29 мая выдала разрешение на строительство 2-4 этапов Широтной магистрали скоростного движения. Центральным элементом трассы станет мостовой переход через реку Неву.

В пресс-службе Смольного отметили, что новая переправа разгрузит соседние Володарский мост и мост Александра Невского. По его словам, магистраль перераспределит транспортные потоки, снизит нагрузку на существующие мосты и прилегающие дороги на правом и левом берегах Невы. Новый мост свяжет берега в наиболее востребованном месте.

С вводом Большого Смоленского моста и нового моста в составе Широтной магистрали дорожная ситуация изменится не только для активно растущего Невского района, но и в целом для юга Петербурга, а также всей Санкт-Петербургской агломерации.