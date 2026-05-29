Экс-мужья петербурженки задолжали двум дочерям больше 2 млн рублей алиментов

Бывшие мужья жительницы Купчино задолжали своим дочерям-подросткам около 2,1 миллиона рублей алиментов.

В пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу сообщили, что женщина предъявила в Купчинский районный отдел исполнительные листы в отношении двух бывших супругов. Оба мужчины обязаны выплачивать алименты в размере одной четверти от всех доходов.

Отец младшей дочери вел асоциальный образ жизни. Его долг составил 900 тысяч рублей. Отец старшей девочки намеренно скрывался от приставов, в связи с чем был объявлен в исполнительный розыск. Его задолженность превысила 1,2 миллиона рублей.

Позже приставы нашли одного из должников. Узнав, что за неуплату ему грозит административная и уголовная ответственность, мужчина оперативно нашел 1,2 миллиона рублей и погасил долг.

В отношении второго сотрудники ФССП составили протокол по статье о неуплате родителем алиментов без уважительных причин. Теперь мужчину ждет наказание в виде обязательных работ.