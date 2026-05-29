Общество
Экс-мужья петербурженки задолжали двум дочерям больше 2 млн рублей алиментов

Никита Козлов
Бывшие мужья жительницы Купчино задолжали своим дочерям-подросткам около 2,1 миллиона рублей алиментов.

В пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу сообщили, что женщина предъявила в Купчинский районный отдел исполнительные листы в отношении двух бывших супругов. Оба мужчины обязаны выплачивать алименты в размере одной четверти от всех доходов.

Отец младшей дочери вел асоциальный образ жизни. Его долг составил 900 тысяч рублей. Отец старшей девочки намеренно скрывался от приставов, в связи с чем был объявлен в исполнительный розыск. Его задолженность превысила 1,2 миллиона рублей.

Позже приставы нашли одного из должников. Узнав, что за неуплату ему грозит административная и уголовная ответственность, мужчина оперативно нашел 1,2 миллиона рублей и погасил долг.

В отношении второго сотрудники ФССП составили протокол по статье о неуплате родителем алиментов без уважительных причин. Теперь мужчину ждет наказание в виде обязательных работ.

Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS могла принести на Землю новую форму жизни

Во время пролета мимо Земли межзвездный объект 3I/ATLAS выбрасывал вещество, которое богато сложными органическими молекулами. Некоторые ученые считают, что это может быть искусственная миссия по заселению планет чужой формой жизни.Пролетая мимо Земли, комета 3I/ATLAS выбрасывала из себя вещество. В нем ученые обнаружили много сложных органических молекул, включая метанол. Эти вещества называют кирпичиками жизни.Гарвардский астроном Ави Леб высказал другую идею. По его мнению, 3I/ATLAS может быть не простой кометой, а космическим кораблем. Гипотеза Садовника Леб сравнил 3I/ATLAS с цветком одуванчика, который разбрасывает во все стороны семена. Некоторые из этих семян могут приземлиться на плодородную почву, например на Землю. Он допустил, что кто-то и где-то решил заселить необъятные просторы Вселенной своей формой жизни, чтобы потом прийти и колонизировать. Такую цивилизацию Леб назвал Садовником.Ученый...
Общество

В отряде «ЛизаАлерт» не верят в версию о побеги семьи Усольцевых за границу

Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» не рассматривает версию с побегом семьи Усольцевых за границу, а также всевозможные мистические теории. Официальная позиция Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что организация не рассматривает версию с побегом семьи Усольцевых за границу. Также в отряде не обсуждают мистические теории, включая экстрасенсов, инопланетные корабли и магию.Сергеев пояснил, что за 15 лет существования отряда магические версии не сработали ни разу. За это время специалисты обработали порядка 350 тысяч заявок. По его словам, отряд работает с конкретной проблемой, которая существует.Пока пропавших не нашли, варианты могут быть любыми. Нельзя сказать, что произошло именно то или иное событие. Есть наиболее вероятные и наименее вероятные версии. Отряд отрабатывает наиболее вероятную теорию, добавил председатель. Слухи о жизни за границей Вскоре после исчезновения пользователи в...
