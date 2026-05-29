В годовщину смерти могилу звезды «Моей прекрасной няни» усыпали цветами

С момента ухода звезды сериала «Моя прекрасная няня» прошло два года. В годовщину ее могила на Троекуровском кладбище в Москве оказалась усыпана цветами.

Родственники актрисы также обратились к ее памяти в социальных сетях. В сообщении семьи говорилось, что боль утраты не утихает до сих пор. Близкие признались, что продолжают ежедневно вспоминать Заворотнюк и бережно хранят в памяти моменты, связанные с ней.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Причиной смерти стала глиобластома. Это агрессивная опухоль головного мозга, с которой актриса боролась около пяти лет. Последние годы она не появлялась на публике и практически не вела публичную жизнь.

Напомним, что широкую известность Заворотнюк принесла роль Виктории Прутковской в ситкоме «Моя прекрасная няня». За эту работу она получила премию «ТЭФИ». Также актриса вела крупные телевизионные проекты, включая «Танцы на льду», «Ледниковый период» и «Брачные игры».