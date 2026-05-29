В Петроградском районе наградили лучших библиотекарей

Накануне в России отметили Общероссийский день библиотек, а в Библиотеке на Карповке прошло торжественное награждение сотрудников библиотечной системы Петроградского района.

Библиотеки района — это уже не просто хранилища книг, а современные мультимедийные пространства с коворкингами, лекциями и мастер-классами. Здесь бережно хранят традиции и внедряют новые технологии.

Поздравительный адрес директору Централизованной библиотечной системы Гертруде Атамановой вручил глава района Дмитрий Ваньчков. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он отметил, что сотрудники библиотек ежегодно показывают высокий уровень на профессиональных конкурсах и становятся наставниками для молодежи. Лучшие работники получили Почетные грамоты администрации. Также наградили победителей районного конкурса видеороликов «Живая нить традиций».

Всего в районе работают 8 библиотек, которые участвуют в «Библионочи», «Ночи музеев» и Книжном салоне на Дворцовой площади.

Напомним, 2026 год объявлен губернатором Александром Бегловым Годом петербургской культуры.