Подростки в Петербурге получают 15 тысяч рублей за месяц летней подработки

Подросткам в Санкт-Петербурге за летнюю подработку при четырехчасовом рабочем дне выплачивают около 15 тысяч рублей.

Заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Петербурга Татьяна Морозкова рассказала об условиях летней трудовой занятости подростков в Северной столице. По ее словам, при четырехчасовом рабочем дне за половину отработанного месяца выплачивается чуть больше 15 тысяч рублей. Сумма рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума.

При трудоустройстве через службу занятости подростки получают дополнительную материальную поддержку. Речь идет о работодателях, которые сотрудничают с муниципальными органами. Сумма доплаты составляет около 1,8 тысячи рублей. Морозкова заявила, что бизнес должен активнее участвовать в летней трудовой кампании.

В прошлом году в Петербурге временно трудоустроили 16,2 тысячи подростков. Замглавы комитета не считает эту цифру большой для мегаполиса, но признает, что бюджетное финансирование ограничено. Оплачивать подработку школьников должны не только центр занятости и комитет по труду, но и сами работодатели.

Ранее стало известно, что подростки чаще всего ищут работу в сферах обслуживания, продаж, рабочих специальностей, логистики и общепита. Количество активных резюме школьников в возрасте от 14 до 18 лет превысило 18 тысяч.