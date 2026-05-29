Авито и Сколково создали курс ИИ для школьников 1–11 классов

Авито выступил партнёром в создании первой в России сквозной программы «Урок ИИ» по искусственному интеллекту для учеников всех классов — с 1 по 11. Разработка велась Технопарком «Сколково» при участии Авито и китайского университета, материалы бесплатны и доступны любой школе для дополнительного образования.

Как сообщили в пресс-службе Авито, методисты компании участвовали в создании учебных материалов, а реальные кейсы Авито легли в основу практических заданий. В мае 2026 года эксперты провели первые пилотные уроки для младших классов в Гимназии Сколково и школе «Сколка». Программа включает темы: что такое модель, отличие ответа машины от человека, как формулировать запрос нейросетям и проверять результат.

В начальной школе программирование не предусмотрено — акцент на культуре работы с ИИ, а к средней и старшей школе сложность нарастает с появлением прикладных задач. «Качественное образование в сфере технологий должно быть доступно каждому ребёнку, где бы он ни жил, — отметил Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито. — Бизнес и образование вместе формируют сильное технологическое поколение».

Методология для начальной школы уже на сайте ai-lesson.sk.ru, летом появятся материалы для средней и старшей.