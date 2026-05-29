Владимир Машков назвал искусство главным инструментом формирования личности

После заседания Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики актер поделился своим мнением о роли искусства. Машков заявил, что искусство является основным инструментом создания человеческой личности. По словам актера, без культуры и приобщения к литературе, искусству, кино и театру с юных лет развить личность не получится.

Машков назвал театр самым живым местом на сегодняшний день. По его словам, именно здесь человек может разобраться в собственных чувствах Театр относится к самым эмоциональным видам искусства. Он с раннего возраста развивает эмпатию, учит переживать и понимать истинные ценности человеческих отношений.

Актер добавил, что театр умеет точно формулировать и передавать образ семьи. Это искусство обеспечивает социализацию детей и молодежи. Оно также дарит семьям совместный досуг, что особенно важно в эпоху повсеместного использования гаджетов.