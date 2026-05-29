Финансисты рассказали о способах сохранения капитала вместо наличных в квартире

Банковские вклады и накопительные счета позволяют сохранить покупательную способность средств, тогда как купюры в квартире не защищены от краж, пожаров и инфляции.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева в беседе с РИА Новости заявила, что хранение крупных сумм наличных в домашних условиях сопряжено с отсутствием безопасности и упущенной выгодой. Она подчеркнула, что дома деньги не работают и теряют покупательную способность.

Советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Анастасия Кудрявцева добавила, что наличные в квартире не защищены от краж, пожаров и бытовых потерь. Кроме того, инфляция постепенно снижает их реальную ценность. По словам эксперта, даже если человеку кажется, что его сбережения в безопасности, через несколько лет их покупательная способность может заметно уменьшиться.

Эксперт отметила, что наличные деньги фактически перестают работать на своего владельца. На сегодняшний день существуют финансовые инструменты, которые позволяют сохранять высокий уровень ликвидности и одновременно получать доходность. В первую очередь речь идет о банковских вкладах и накопительных счетах. Ставки по таким продуктам остаются привлекательными.

Для долгосрочного подхода часть средств эксперт советуют направлять в облигации федерального займа или в надежные корпоративные облигации. По словам специалиста, это более консервативные инструменты по сравнению с акциями.

Кудрявцева также отметила, что многие люди используют диверсификацию. Часть средств хранится на счете для оперативного доступа. Другая часть находится во вкладах. Третья часть вкладывается в золото.