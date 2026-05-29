Льготники получили участки с зарослями борщевика без дороги в Ленобласти

Многодетные семьи и ветераны СВО получили участки в поселке Лесное Всеволожского района Ленинградской области. Однако территория заросла зарослями борщевика.

Участки выделили льготникам еще в прошлом году, но борщевик зарос даже ту территорию, где должна пройти дорога. При этом местные власти пока не планируют приступать к строительству.

Представители администрации Куйвозовского поселения заявили, что борьбу с борщевиком на муниципальных землях продолжают, но денег на дорогу в 2026 году нет. В итоге льготники начали уничтожать сорняк на участках своими силами, сообщает Телеграм-канал «Осторожно, Петербург».

Напомним, что с первого марта на федеральном уровне закреплена обязанность граждан уничтожать борщевик на своих участках. Штрафы для физических лиц составляют от 20 до 50 тысяч рублей. За бездействие участок могут изъять.

Также в мае 2026 года на территории России зафиксировали новую схему мошенничества, направленную на владельцев участков. Злоумышленники рассылают сообщения от имени Земельного надзора и местных администраций о штрафе за борщевик и предлагают перевести деньги за услуги инспектора.