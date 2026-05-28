Спасатели не нашли следов семьи Усольцевых по итогу трех дней поисков

Спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов завершили трехдневный этап поисков семьи Усольцевых в окрестностях поселка Кутурчин. За три дня специалисты обследовали 28 квадратных километров горно-таежной местности, но следов пропавших не обнаружили.

Трехдневные поиски

С 23 по 26 мая 2026 года спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов проводили поиски семьи Усольцевых в Манско-Уярском муниципальном округе.

В условиях сложного рельефа и густой тайги специалисты передвигались на квадроциклах и пешком. За три дня они обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности.

Несмотря на все усилия, поиски не дали результатов. Следов пропавших обнаружить не удалось. На данный момент спасатели вернулись в свои подразделения. Информация об итогах поисков опубликована в официальном канале пресс-службы КГКУ «Спасатель».

Пропажа семьи

Напомним, 28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги отправились на однодневную прогулку по туристической тропе и исчезли. Спасатели приступили к поискам вечером 1 октября.

Поисково-спасательные работы стали самой масштабной операцией такого рода в регионе за все время. Волонтеры и спасатели исследовали сотни километров пешком. Также в воздух неоднократно поднимались дроны.

За 11 дней никаких следов специалистам обнаружить не удалось. Вечером 12 октября штаб спасателей свернул работу. Одной из причин стала погода. Сразу после пропажи семьи в регион пришла зима. В первых числах октября уже лежали сугробы, которые осложнили поиски.

Впоследствии на точечные задачи выезжали подготовленные спасатели. Зимой по заявке Следственного комитета проверили несколько провалов в горной породе.

Версии следствия и новые детали

Основной версией следствия является несчастный случай в тайге. Однако отсутствие зацепок породило волну альтернативных версий, включая экзотические. Ни одна из них не подтвердилась.

Спустя восемь месяцев после исчезновения появились новые детали. Телефон Сергея Усольцева оставался доступным уже после начала поисков, а налоги за предпринимателя были оплачены.

Спасатели вернулись на место исчезновения 23 мая 2026 года. На следующий день к ним присоединились следователи и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». За первый день прочесали шесть квадратных километров леса. На второй день обследовали еще десять квадратных километров. Полностью проверили две из трех пещер Кутурчинского Белогорья.

Представитель отряда «ЛизаАлерт» сообщил, что за два дня группа сделала свыше 13 тысяч аэрофотоснимков, пролетев 337 километров. Главная сложность заключалась в том, что в некоторых местах снег все еще лежал выше человеческого роста. Поиски снова не принесли результатов.