В России могут разрешить официально работать детям с 12 лет

Изменения в федеральном трудовом законодательстве могут позволить детям начинать подработку с 12 лет. Речь идет о летней занятости и желании подростков заработать.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул» заявила о необходимости изменения федерального трудового законодательства. Она отметила, что при разговоре с подростками начиная с 12 лет почти все они говорят о желании работать летом.

Ярославская подчеркнула, что московские подростки хотят быть занятыми и заработать деньги, хотя бы не на весь летний сезон. Однако предоставить такую возможность всем желающим пока не получается.

По закону легкий труд ребенка разрешен с 14 лет при письменном согласии одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подросток может с 15 лет при условии получения общего образования. С 16 лет трудовой договор заключается на общих основаниях.