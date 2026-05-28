Дачники могут получить до 20 тысяч рублей штрафа за мангал у дома

За разведение огня на даче с нарушением правил дачников могут оштрафовать на 20 тысяч рублей. Мангал разрешается устанавливать не ближе пяти метров от жилого дома. Открытый костер должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от построек.

За нарушение правил предусмотрены штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. В пожароопасный сезон штраф может достигать 20 тысяч рублей по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова в беседе с NEWS.ru сообщила, что правила разведения огня на участках постоянно нарушают. При этом данные нормы прописаны в законе.

По словам эксперта, открытый костер разрешен на расстоянии не менее 15 метров от любой постройки. Для мангала или жаровни дистанция сокращается до пяти метров. Вокруг места разведения огня специалист советует очистить зону радиусом два метра от травы.

